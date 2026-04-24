Роспотребнадзор объяснил пользу и риски хлорирования воды

Хлорирование питьевой воды защищает от опасных инфекций, а остаточный хлор при соблюдении норм безопасен для человека, сообщает Крымское информационное агентство .

Роспотребнадзор напомнил, что без дезинфекции вода могла бы стать источником смертельно опасных инфекций. Хлорирование называют одним из главных достижений профилактической гигиены XX века.

Метод начали внедрять в конце XIX века, когда зараженная вода уносила тысячи жизней. В России первый опыт провели в 1908 году на станции Института экспериментальной медицины под руководством Семена Дзержговского. Позднее технологию применили в Кронштадте, Ростове-на-Дону и Петербурге.

«На сегодняшний день хлорирование воды является наиболее распространенным способом. Его ценят за надежность: он не только обеззараживает воду сразу, но и продолжает защищать ее, пока она движется по трубам. Применение хлора строго контролируется. Концентрация вещества в воде регулируется таким образом, чтобы обеспечить уничтожение микроорганизмов и при этом сохранить безопасность для человека», — уточнила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю Оксана Белошейкина.

Она отметила, что остаточный хлор считается безопасным, однако у людей с чувствительной кожей, астмой и у младенцев возможны сухость кожи и раздражение.

«Для того, чтобы убрать остатки хлора из воды в домашних условиях, достаточно отстаивать ее перед употреблением в открытой емкости с широким горлом в течение 6-8 часов или использовать бытовые фильтры. В любом случае употребление хлорированной воды из водопровода более безопасно для здоровья, чем использование воды из неизвестных родников», — предупредила специалист.

