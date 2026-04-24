Роспотребнадзор объяснил пользу и риски хлорирования воды
Хлорирование питьевой воды защищает от опасных инфекций, а остаточный хлор при соблюдении норм безопасен для человека, сообщает Крымское информационное агентство.
Роспотребнадзор напомнил, что без дезинфекции вода могла бы стать источником смертельно опасных инфекций. Хлорирование называют одним из главных достижений профилактической гигиены XX века.
Метод начали внедрять в конце XIX века, когда зараженная вода уносила тысячи жизней. В России первый опыт провели в 1908 году на станции Института экспериментальной медицины под руководством Семена Дзержговского. Позднее технологию применили в Кронштадте, Ростове-на-Дону и Петербурге.
«На сегодняшний день хлорирование воды является наиболее распространенным способом. Его ценят за надежность: он не только обеззараживает воду сразу, но и продолжает защищать ее, пока она движется по трубам. Применение хлора строго контролируется. Концентрация вещества в воде регулируется таким образом, чтобы обеспечить уничтожение микроорганизмов и при этом сохранить безопасность для человека», — уточнила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю Оксана Белошейкина.
Она отметила, что остаточный хлор считается безопасным, однако у людей с чувствительной кожей, астмой и у младенцев возможны сухость кожи и раздражение.
«Для того, чтобы убрать остатки хлора из воды в домашних условиях, достаточно отстаивать ее перед употреблением в открытой емкости с широким горлом в течение 6-8 часов или использовать бытовые фильтры. В любом случае употребление хлорированной воды из водопровода более безопасно для здоровья, чем использование воды из неизвестных родников», — предупредила специалист.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.