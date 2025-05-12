Роддом Орехово-Зуева приглашает будущих родителей на день открытых дверей 15 мая

Родильный дом Орехово-Зуевской больницы приглашает будущих мам и пап 15 мая на день открытых дверей. Также помимо полезной информации и экскурсии по роддому будущие родители могут поучаствовать в лотерее и выиграть приз – сертификат на пребывание в палате повышенной комфортности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Орехово-Зуевский родильный дом принимает не только жительниц Орехово-Зуевского округа, но и всего Подмосковья, а также близлежащих областей. Роддом оснащен современным медицинским оборудованием, а будущих мам всегда встречает ответственный и дружелюбный персонал. При выписке из роддома каждой маме вручают подарок от губернатора Московской области, а с нового года семьи поздравляют еще и подарком от главы Орехово-Зуевского округа.

День открытых дверей состоится 15 мая в 14:00. Сбор в холле родильного дома. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.