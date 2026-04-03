Роддом №1 в Петербурге объединили с бывшим №16

В Петербурге завершили объединение роддома №1 и бывшего роддома №16. Пациенток направляют в учреждения по медицинским показаниям, а не по социальному статусу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Главный врач роддома №1 Алексей Ильин сообщил, что реорганизация службы родовспоможения направлена на повышение качества и доступности помощи. Здание на Малой Балканской, где ранее располагался роддом №16, модернизировали и включили в структуру роддома №1.

По словам Ильина, понятие «обсервационный роддом» отсутствует в нормативных документах. В каждом учреждении должны быть изолированные койки для пациенток без обследований или с инфекциями. Женщин направляют в ближайший роддом, а дальнейшая тактика зависит от диагноза и уровня учреждения.

Система уровней закреплена приказом Минздрава №1130н. Роддома первого уровня принимают физиологические роды, второго — преждевременные с 34 недель и неосложненные случаи, третьего — сложные патологии и роды с 22 недель. Беременных из системы ФСИН также госпитализируют по медицинским показаниям.

На обеих площадках роддома №1 в 2025 году приняли около 8 тысяч родов. Проведен капитальный ремонт отделений, закуплено оборудование, обновляются входные группы. В 2025 году в Петербурге зарегистрировано около 47 тысяч родов против 68 тысяч в 2014-м.

