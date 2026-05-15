Робот Светлана совершила 3,4 млн звонков в Подмосковье с начала года

Голосовой помощник Светлана с начала 2026 года выполнила почти 3,4 млн исходящих звонков жителям Московской области. Сервис напоминает о приеме у врача и продлении рецептов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В систему здравоохранения Московской области внедрен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она принимает входящие звонки, записывает пациентов к врачу и оформляет вызов специалиста на дом, а также совершает исходящие звонки.

«Робот Светлана обладает широким функционалом. В частности, она сама звонит пациентам и напоминает о записи на прием к врачу, а если планы изменились — с ее помощью можно отменить или перенести запись. Кроме того, робот сообщает о необходимости продления электронного рецепта на льготное лекарство. С начала года Светлана выполнила почти 3,4 млн исходящих звонков», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием к врачу с помощью робота можно по телефону 122. Также запись доступна в приложении «Добродел Здоровье», на региональном портале госуслуг «Здоровье» по ссылке https://zdrav.mosreg.ru/start, через инфомат в медицинской организации и чат-бот в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.