Робот Светлана обработала 1,2 млн звонков в Подмосковье

Голосовой помощник Светлана с начала 2026 года обработал более 1,2 млн звонков от жителей Подмосковья. Сервис помогает записаться к врачу, вызвать специалиста на дом и решить другие вопросы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта принимает обращения пациентов Московской области по телефону. Робот помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, Светлана совершает исходящие звонки с напоминанием о визите и предлагает продлить электронный рецепт на льготный препарат через телемедицинскую консультацию.

«Робот Светлана стала надежным цифровым ассистентом для пациентов Московской области. Она помогает решить типовые вопросы, а в сложных ситуациях переключает звонящего на оператора. Всего с начала этого года робот Светлана приняла и обработала уже более 1,2 млн звонков», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Одновременно система способна принимать до 600 звонков. Записаться на прием к врачу также можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в поликлинике и чат-бот Денис в Telegram и МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.