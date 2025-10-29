Риск снижается на 50%: почему для профилактики инсульта важно бросить курить

«Для профилактики инсульта следует включить в рутину регулярный контроль давления, отказаться от вредных привычек вроде курения и употребления алкоголя, а также знать о наличии у себя нарушений липидного профиля и имеющихся сердечно-сосудистых заболеваниях. Артериальное давление не должно превышать 130/80 мм рт. ст.», — сказала Демьяновская.

По ее словам, домашнее мониторирование давления предполагает измерение два раза в день — утром и вечером в спокойной обстановке.

«Курильщикам стоит бросить курить. Согласно статистике, всего через год после отказа от сигарет риск инсульта у бывших курильщиков снижается на 50%, а через 10–15 лет уменьшается до уровня некурящих. Среди опасных привычек можно перечислить не только курение и алкоголь, но и малоподвижный образ жизни. Физическая нагрузка умеренной интенсивности для взрослых не менее 150 минут (2 часа и 30 минут) в неделю или энергичная аэробная физическая активность 75 минут (1 час 15 минут) в неделю способствует снижению вероятности инсульта примерно в 2 раза», — рассказала врач.

Демьяновская подчеркнула, что ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе лекарственные препараты, особенно гормональные контрацептивы и обезболивающие.

«Раз в год необходимо проверять липидный профиль — даже при нормальном весе может быть повышен холестерин, особенно значимы его „плохие“ фракции. Особое внимание следует обращать на питание: снизить до минимума потребление соли, копченостей и продуктов с большим количеством трансжиров. Обычно это фастфуд, маргарин, магазинные сладости, снэки, полуфабрикаты на гидрогенизированных маслах», — перечислила специалист.

Она заключила, что пациентам с мигренью с аурой нужно обсудить с врачом способы урежения и предупреждения приступов, уменьшения их тяжести, избегать обезвоживания и резкой смены климата, а также других факторов, которые провоцируют приступы.

Каждый год 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Эта дата призывает к борьбе с серьезным заболеванием, которые назвали глобальной проблемой еще в 2004 году. Инсульт могут спровоцировать повышенное давление и холестерин, сахарный диабет, ожирение, отсутствие спорта и вредные привычки.

