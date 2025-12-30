Резкий отпуск убивает здоровье: чем опасны новогодние каникулы

Длительные новогодние выходные сами по себе не опасны, но резкий разрыв с рабочим ритмом может обернуться проблемами для организма, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Длительные новогодние каникулы сами по себе для здоровья не вредны. Проблема кроется не в продолжительности отдыха, а в том, как выходные проводят некоторые люди. Негативно сказываются на здоровье резкий переход от рабочего ритма к полной бездеятельности, нарушение режима сна и питания, избыточное потребление вредных продуктов и алкоголя», — сказала Уланкина.

Она пояснила, что нарушения связаны с тем, что человек ложится спать под утро, просыпается в обед, а завтрак растягивает до ужина, превращая его в единственный, но очень длинный и изобильный прием пищи.

«С биологической точки зрения резкая смена распорядка дня десинхронизирует циркадные ритмы, что может приводить к бессоннице, дневной сонливости и обострению хронических заболеваний. Переедание, особенно жирной и сладкой пищи, создает повышенную нагрузку на пищеварительную систему, повышая риск дебюта или обострения гастрита и панкреатита», — рассказала врач.

Уланкина уточнила, что отсутствие регулярной физической активности усугубляет застойные явления в организме.

