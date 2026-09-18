Реутов проведет диспансеризацию и вакцинацию от гриппа 19 сентября

Жители Реутова 19 сентября смогут пройти диспансеризацию на трех городских площадках и сделать прививку от гриппа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Реутова смогут проверить здоровье 19 сентября на трех площадках города. Диспансеризация пройдет с 10:00 до 13:00 в Центре культуры и искусств по адресу: улица Южная, 5.

Также обследование будет доступно с 09:00 до 14:00 в поликлинике № 1 на улице Гагарина, 4, и в поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, 80. Пациенты также смогут пройти вакцинацию от гриппа. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС Московской области.

«Вакцинация — это важная часть заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих. Она помогает организму заранее подготовиться к встрече с инфекциями и снижает риск тяжелого течения заболеваний», — отметил заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов.

Если специалисты выявят во время диспансеризации отклонения от нормы, пациента направят на дополнительное обследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.

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