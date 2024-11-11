Ремонт терапевтического отделения поликлиники № 2 завершается в Химках

Ремонт терапевтического отделения в поликлинике № 2 г. о. Химки завершен на 99%. Проверил работы депутат Мособлдумы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов. Основной объем работ выполнен, специалистам осталось разместить навигацию и расставить мебель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе текущего ремонта была проведена внутренняя отделка, работы по электрике, полная замена санузлов и обустройство нового для маломобильных жителей, а также ремонт кровли и фасада здания.

«Выражаю благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву и Министерству здравоохранения за помощь и поддержку в проведении ремонтных работах медицинских учреждений городского округа Химки. Скоро мы закончим капитальный ремонт нашего роддома и поликлиники № 10 микрорайона Фирсановка», — прокомментировал Владислав Мирзонов.

После открытия в отделении будут вести прием участковые терапевты. Что в свою очередь поможет разделить потоки пациентов с сезонными респираторными заболеваниями и пациентов, которым необходимо к узким специалистам.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.