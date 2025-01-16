Реализация программы «Приведи друга» продолжается в Ленинском округе

В рамках реализации программы «Приведи друга» в Ленинском городском округе с начала 2024 года устроились на работу 11 специалистов Видновского перинатального центра. Одна из них — медсестра с 27-летнем стажем — трудоустроена уже в начале 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

Мария Петунова пришла в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2 перинатального центра Ленинского округа. У нее большой стаж работы по профилю. Опытный специалист уже познакомилась с коллегами и приступила к своим обязанностям.

По словам самой Марии Петуновой, коллектив отделения во всем поддерживает ее как нового сотрудника.

«В реанимации работать сложно. Но мне приятно общаться с новорождёнными и с их мамами. Привычный и любимый труд. Здесь у меня есть возможность работать с опытными врачами, наблюдать интересные случаи и видеть, как наши „торопыжки“ растут и развиваются», — сказала Петунова.

За последние два месяца на работу в перинатальный центр Ленинского округа по программе «Приведи друга» пришли работать три медицинские сестры. Кроме того, в 2024 году в рамках данной меры поддержки в ВПЦ появились 8 новых врачей.

Программа действует в Подмосковье уже три года. Сотрудник, благодаря которому был привлечен новый медицинский специалист, получает премию в размере до 50 тысяч рублей за врача, и до 25 тысяч за фельдшера или медсестру. При этом привлеченный человек должен быть трудоустроен на полную ставку на основную должность и не работать в областных медорганизациях в предыдущие полгода.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.