Развеян миф об эффективности патчей против морщин

Дерматолог Алена Романова отметила, что патчи для щек являются удобным и эффективным средством для поддержания красоты и молодости кожи. Тем не менее, не все заявленные эффекты этой косметической продукции оказываются достоверными, сообщает «Секрет фирмы» .

Производители патчей обещают, что их продукт поможет бороться с покраснениями, улучшит упругость кожи и даже сократит присутствие морщин. Однако, по мнению Романовой, эти средства значительно менее эффективны, чем обычные крема и сыворотки для кожи.

По словам дерматолога, патчи не способны убрать морщины. Если цель — избавиться от морщин, следует обратиться к квалифицированному косметологу и пройти комплекс процедур, предупредила эксперт.

Однако патчи могут быть полезными в борьбе с отечностью. По словам Романовой, особенно эффективными являются патчи, изготовленные из гидрогеля.

Если хранить их в холодильнике, то сочетание охлаждающего эффекта и текстуры гидрогеля действительно может снизить выраженность отеков на коже.