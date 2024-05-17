Достижения медучреждений Подмосковья отметили на международном форуме

В пятницу в комплексе «Гостиный двор» в Москве завершается форум «Здоровье нации — основа процветания России». В мероприятии принимают участие 6 медицинских организаций Подмосковья: МОНИКИ, НИКИ детства, Московский областной перинатальный центр, а также Егорьевская, Солнечногорская больницы и Домодедовская стоматологическая поликлиника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши медорганизации представили свои лучшие практики в сферах здоровья детского населения, родовспоможения, популяризации здорового образа жизни и многих других. Достижения в здравоохранении наших медучреждений были отмечены наградами организаторов форума», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

ХIХ Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» стартовал 15 мая в выставочном центре «Гостиный Двор». Событие приурочено к Году Семьи — вопросы поддержки семьи, материнства и детства будут основными в программе. Почетными гостями форума стали: министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, зампред Госдумы РФ Анна Кузнецова, руководители политических партий и комитетов Госдумы, а также главы и заместители губернаторов регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.