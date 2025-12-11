Разрыв связок и смещение костей: почему нельзя «вправлять» сустав самостоятельно

Невролог Демьяновская: при переломах и вывихах нужно срочно обратиться к врачу

Самостоятельно отличить вывих от перелома почти невозможно, а попытки «разработать» сустав или вправить его могут привести к разрыву связок и смещению костей, предупредила в беседе с РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«При переломе боль часто нестерпимая, из-за чего шевелить поврежденной конечностью практически невозможно. Но на глаз самостоятельно бывает сложно определить, вывих это или перелом. Опасно пытаться самостоятельно вправить вывих и „разрабатывать“ ушибленный сустав через боль», — заявила Демьяновская.

Она уточнила, что, если падение привело к травме, резкие и неаккуратные движения могут привести к растяжению и даже разрыву связок. А в случае перелома — к смещению отломков костей.

«Важно также помнить, что эффект от приема обезболивающих препаратов не гарантирует отсутствие скелетных повреждений. Лекарства снимают дискомфорт и могут временно дать ложное ощущение, что все в порядке. Боль — это сигнал организма о том, что что-то требует особого внимания», — рассказала невролог.

Врач заключила, что самая верная тактика — обратиться к врачу после травмы. Тем более, если после падения боль не проходит в течение часа и дольше.

