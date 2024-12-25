Разминка для ЖКТ: врач объяснила, как правильно подготовить организм к застолью

Врач посоветовала начинать день со стакана воды с лимоном перед праздниками

Праздничное новогоднее застолье — это всегда испытание для желудочно-кишечного тракта. Жирная, калорийная пища и алкоголь создают значительную нагрузку на систему пищеварения. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Способ подготовить организм к большому застолью существует. Для этого необходимо обратить внимание на свой рацион за несколько дней до праздника.

«Постепенно увеличивайте количество продуктов, богатых клетчаткой, таких как свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши. Они стимулируют перистальтику кишечника, способствуют выведению шлаков и готовят организм к переработке тяжелой пищи. Особенно полезны свекла, кабачки, тыква и брокколи, которые помогают улучшить работу печени», — сказала Сережина.

Не меньшую роль играет и режим питания. Важно есть небольшими порциями и часто, чтобы не перегружать желудок. Это позволит пищеварительным органам работать в оптимальном режиме, что будет особенно полезно в период повышенной нагрузки. На завтрак можно включить каши с добавлением орехов или ягод, а на обед — легкие супы с минимальным содержанием жира.

«Не забывайте поддерживать питьевой режим. Начинайте день со стакана воды с лимоном — это стимулирует работу печени и запускает метаболизм. В течение дня пейте чистую воду и травяные чаи с ромашкой, шиповником или мятой. Они помогают снять воспаления и улучшить пищеварение», — добавила врач.

Отдельное внимание стоит уделить пробиотикам и ферментам. Кисломолочные продукты, такие как кефир или натуральный йогурт, поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Можно добавить в рацион небольшое количество продуктов, содержащих ферменты, например, ананас или папайю.

«И вообще акцент праздничного стола сместить в сторону живых продуктов — фруктов и овощей, а не тяжелой пищи. Если вы знаете, что пищеварение может быть затруднено, обсудите с врачом возможность приема ферментных препаратов перед застольем», — отметила Сережина.

В день праздника не стоит голодать до вечера — это распространенная ошибка. Перерыв в питании только усиливает нагрузку на желудок. Лучше съесть легкий обед за пару часов до застолья, чтобы избежать переедания и сильного чувства голода.

«Умеренность — лучший способ избежать проблем. Старайтесь не пробовать все подряд, особенно блюда, вызывающие тяжесть. Не забывайте чередовать еду с небольшими перерывами и пить воду. Подготовка ЖКТ к застолью — это вопрос заботы о себе, который поможет сохранить здоровье и насладиться праздником», — обозначила врач.