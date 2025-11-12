Психологи и реабилитологи займутся ребенком из Красногорска, пострадавшим от СВУ

Директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала о состоянии 9-летнего мальчика из Красногорска, у которого в руках взорвалось СВУ. С ребенком будут работать психологи и реабилитологи, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Шаповаленко рассказала, что мальчик получил тяжелую минно-взрывную травму обеих кистей, особенно сильно пострадала правая рука. Мультидисплинарная бригада врачей оперировали ребенка в течение 6,5 часов. После этого его перевели в палату в стабильном состоянии. Сейчас уже он может общаться с врачами.

«Травмы, конечно, тяжелые, особенно правой кисти, разрывы мягких тканей. К сожалению, отрыв нескольких пальцев. Будем стараться над тем, чтобы эти раны как можно быстрее зажили, а во-вторых будем думать, как максимально восстановить функции правой кисти», — рассказала Шаповаленко.

По ее словам, мальчик находится в стрессе. Он еще немного отдохнет, затем к восстановлению подключатся психологи и реабилитологи. Сейчас с пострадавшим находится мама. Шаповаленко подчеркнула, в таких случаях очень важна поддержка родных и докторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев лично навестил 9-летнего мальчика по имени Глеб, который на улице Красногорска поднял десятирублевую купюру со взрывчаткой и попал в больницу из-за ее детонации.

«Буду твоим другом, хорошо? Приехал навестить, потому что мама переживает. Такое несчастье случилось, но ничего страшного. У меня сын такого же возраста, младший сын. Ты держись, пожалуйста! Я тоже операции проходил, это всегда тяжело, мама всегда плачет, потому что любит. Но мы победим, хорошо?» — сказал Воробьев, обращаясь к мальчику.

Ранее сообщалось, что мальчик поднял банкноту, которая лежала рядом с детской площадкой. В итоге купюра взорвалась в руках ребенка, после чего его госпитализировали. Школьнику пришлось частично ампутировать пальцы. Местные жители предположили, что 10 рублей с СВУ могли лежать у площадки с минувших выходных.

