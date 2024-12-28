Психолог рассказала, как правильно подвести итоги года, чтобы это принесло пользу

Скоро Новый год, а значит, самое время для подведения итогов года и на работе, и в соцсетях, и в своей жизни. Но как это сделать так, чтобы после подведения итогов не уйти в депрессивное состояние, не замкнуться в себе, не испытать в чувство зависти к другим и обесценивание своих достижений, сообщила РИАМО врач-психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских.

«Подводя итоги, мы пытаемся что-то сравнить: свой прошлый год и этот, себя того прошлого и этого сегодняшнего, или вы пытаетесь сравнить себя с другими? Это тоже важно учитывать при подведении итогов. Что же выбрать и как, чтобы подведение итогов приносило вам наслаждение и новые ресурсы?» — сказала врач.

По словам психолога, для начала, нужно определить, что или кого сравнивать?

«Конечно, себя — прошлогоднего и сегодняшнего. Почему? Да, просто все мы разные, у всех разные стартовые возможности, разные сильные стороны — внутренние опоры и разные условия в окружающей среде», — добавила Крушинских.

Сравнивать можно развитие своих компетенций, навыков, умений, знаний.

«Теперь надо ответить на вопрос — для чего сравнивать и подводить итоги: для улучшения качества жизни, для развития своих компетенций, просто для развития себя, и получения удовольствия от самой жизни? Когда вы с этими двумя контекстами определились, можно приступать к следующему этапу», — отметила психолог.

Лучше задавать себе вопросы для рефлексии: от чего я испытал в этом году радость, наслаждение, удовольствие? Какая моя давняя мечта сбылась и благодаря чему? Какой самый главный жизненный урок я извлек, и какой опыт получил? Чему в этом году я научился? Что сделал впервые и, что получил для себя или узнал о себе?

«Когда будете задавать себе эти вопросы загляните во все сферы и уголки своей жизни: семья, отношения, карьера, деньги, друзья, отдых, увлечения, развитие, здоровье. Тогда ваши ответы будут наиболее полно отражать и перегибы, и самые важные стороны вашей жизни и наименее важные. А это тоже важно при подведении итогов. Может как раз из-за сильной концентрации на чем-то вы и не смогли достичь поставленных целей в прошлом году?» — объяснила эксперт.

Еще ответьте для себя на вопрос, для чего вы вообще подводите итоги? Ответ на него тоже важен.

«На мой взгляд лучше всего посмотреть и увидеть разные стороны своей жизни и своей личности, чтобы понять, еще раз пережить те удовольствия и те радости, которые произошли у вас в этом году, возможно понять благодаря чему в вас и в вашем окружении это все случилось. Что не случилось и тоже благодаря чему? Ведь это тоже вы и возможно вы не туда пошли или условия еще не сложились, а вы уже начинаете камень с места сдвигать», — обозначила врач.

Еще важно учитывать при подведении итогов взаимодействие с миром, другими людьми: кто был рядом с вами, заметить какую свою лепту человек из вашего окружения внес в вашу жизнь, или это может быть счастливый случай, что вы сделали для других?

«И в завершении поблагодарить и себя и ваше окружение за этот год. Ведь, благодаря этому признанию вы сможете присвоить себе свои достижения и сделать чуточку счастливее ваше окружение! Счастливого вам всем завершения этого года!» — заключила психолог.