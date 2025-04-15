Психолог поделилась эффективным планом профессионального самоопределения

Профориентолог, педагог-психолог и лектор Российского общества «Знание» Дарья Гроза рассказала родителям и школьникам, как грамотно выстроить путь профессионального самоопределения, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметила эксперт, часто школьники приступают к профессиональному выбору в экстренном порядке, в таком случае важно опираться на уже сформированные знания, личные качества, склонности и установки подростка. Во-первых, важно проанализировать эти качества, можно воспользоваться помощью школьного психолога, профориентационного специалиста и онлайн-диагностики.

Также подростку важно изучить весь спектр профессий. По мнению Грозы, школьники зачастую знают около 10-15 профессий, а представления о самой работе достаточно стереотипны и плохо раскрыты. После этого следует сопоставить личные сильные стороны с понравившимися направлениями. В результате часто остается 1-3, в которых подростку будет интересно развиваться.

Следующим шагов будет выбор учебного заведения. Важно изучать программы, дисциплины, преподавательский состав и перспективы дальнейшего трудоустройства, чтобы избежать разочарования впоследствии.

«Если начать заранее, можно избежать хаотичных метаний перед поступлением. Важно давать ребенку возможность пробовать, ошибаться, исследовать, делать выбор и понимать последствия», — заключила специалист.