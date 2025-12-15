Психолог Максим Страхов проведет встречу для будущих отцов в Балашихе 18 декабря

В Балашихе 18 декабря в Московском областном перинатальном центре состоится встреча для будущих отцов, на которой психолог Максим Страхов и анестезиолог Семен Лаврентьев расскажут о психологической подготовке к отцовству и поддержке семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе 18 декабря пройдет встреча для будущих отцов. Мероприятие посвящено вопросам психологического состояния мужчин во время беременности и подготовки к родам.

Участники узнают, как поддерживать себя и будущую маму, обсуждать свои чувства, оказывать первую помощь новорожденному и не обесценивать переживания партнера. Встречу проведут психолог, кандидат социологических наук, победитель «ТопБЛОГ» и член Российского общества «Знание» Максим Страхов, а также анестезиолог-реаниматолог Семен Лаврентьев.

Будущих отцов ждут открытая беседа о психологической готовности к отцовству, практические советы по взаимодействию с младенцем и рекомендации специалистов по семейной поддержке. Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: шоссе Энтузиастов, 12. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.