Психиатр назвала главное отличие тревожного расстройства от СДВГ

Врач-психиатр Виктория Читлова пояснила, что пациенты, ставящие диагнозы себе самостоятельно, часто путают тревожные расстройства с СДВГ из-за схожести симптомов, сообщает «ФедералПресс» .

«Часто пациенты путают тревожные расстройства с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), так как оба состояния могут проявляться схожими симптомами», — заявила эксперт.

В российском обществе наблюдается тенденция к самостоятельной диагностике синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), что вызывает обеспокоенность у специалистов.

Случаи гипердиагностики СДВГ учащаются, когда люди, услышав о симптомах, начинают подозревать у себя это расстройство, жалуясь на трудности с концентрацией, забывчивость и прокрастинацию. Однако, как подчеркнула Читлова, при углубленном анализе зачастую выясняется, что причиной этих проблем является тревога, а не СДВГ.

Важным отличительным признаком является то, что симптомы СДВГ проявляются в раннем детстве, тогда как тревожные расстройства могут развиваться в любом возрасте, в том числе в зрелом.

Читлова отметила, что точный диагноз требует анализа истории симптомов и их влияния на различные сферы жизни. Если человек в возрасте 35 лет впервые заподозрил у себя СДВГ, вероятность этого диагноза крайне мала. В случае выявления тревоги, психотерапия может помочь справиться с ее причинами и улучшить самочувствие пациента.