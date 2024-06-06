Психиатр Бойко перечислила признаки «раздвоения личности»

Люди, страдающие диссоциативным расстройством идентичности, имеют две и более различных личностей со своим восприятием мира, сообщила РИАМО врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Анастасия Бойко.

Врач пояснила, что при данном расстройстве в человеке как будто живут несколько независимых друг от друга идентичностей и их может быть более двух.

«Словосочетание „раздвоение личности“ не совсем корректно, ведь в человеке могут „жить“ и две, и пять, и десять разных личностей. У всех них свое поведение, свои воспоминания, может быть даже свой язык и любимые выражения. При переходе от одной личности к другой отмечаются закатывание глаз или частое моргание, изменение позы, поведение человека в целом может напоминать вхождение в транс. „Переключение“ также сопровождается временной амнезией», — сказала Бойко.

По ее словам, диссоциативное расстройство идентичности часто связано с тяжелой психологической травмой в детстве, жестоким обращением в подростковом возрасте.

«В целом диссоциативное расстройство идентичности обнаруживается у 1-5% населения Земли, при этом чаще его диагностируют у женщин. Расстройство это коварное — не всегда удается выявить его сразу. Существуют данные, согласно которым в среднем пациенты могут лечиться от неверных диагнозов от 5 до 12,5 лет, пока грамотный психиатр не выявит у них диссоциативное расстройство идентичности», — отметила Бойко.

Она подчеркнула, что диссоциативное расстройство идентичности легко спутать с шизофренией и пограничным расстройством личности, которые встречаются гораздо чаще.

«Самостоятельно поставить себе диагноз „диссоциативное расстройство идентичности“ невозможно. Достоверную диагностику может провести только опытный врач-психиатр», — заключила Бойко.