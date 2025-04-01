Провальная тактика: почему нельзя резко отказываться от любимых продуктов?

Резкий отказ от продуктов, приносящих удовольствие, будь то шоколад или любимый вид сыра, зачастую не приносит пользы психике и организму, а наоборот, ведет к негативным последствиям. Запреты провоцируют стресс, а организм стремится компенсировать эти энергозатраты в двойном объеме, сообщил РИАМО гештальт-терапевт, психолог Дмитрий Степанов.

«Любая еда, которая приносит удовольствие, — это не просто калории. Например, сыр содержит триптофан — аминокислоту, из которой вырабатывается серотонин, а шоколад стимулирует выработку дофамина — оба этих гормона напрямую влияют на чувства удовлетворения и счастья», — уточнил Степанов.

По его словам, радикально исключая любимые перекусы из рациона, человек лишает себя возможности есть ту еду, которая ему нравится и приносит радость. Это вызывает не только физический дискомфорт, но и эмоциональный голод. Мозг воспринимает запрет как угрозу и усиливает тягу, что часто заканчивается срывом.

Он подчеркнул, что попытки заменить запрещенные продукты «полезными» аналогами тоже часто проваливаются.

«Когда мы пытаемся обмануть мозг, выбирая сельдерей вместо любимого шоколада, подсознание фиксирует подмену: это вызывает чувство неудовлетворенности, которое накапливается и может привести к перееданию», — предупредил психолог.

Вместо категоричного отказа он посоветовал пересмотреть подход: например, есть тот же шоколадный батончик осознанно, получая удовольствие от каждого кусочка, или добавлять сыр в салат, сочетая пользу и вкус.

Как добавил гештальт-терапевт, важно помнить, что еда — не враг, а инструмент для поддержания энергии и правильной работы организма. Полный отказ от конкретных блюд ради «идеальной диеты» лишает человека не только любимого вкуса, но и части удовольствия от жизни. Это все равно что запретить улыбаться, чтобы не было морщинок.

Он объяснил, что любимые продукты не стоит демонизировать. Их умеренное потребление вписывается в здоровый образ жизни, а жесткие запреты только нарушают психологическое равновесие. Нужно не отказываться насовсем от той еды, которая приносит удовольствие, а научиться интегрировать ее в рацион — именно так формируется здоровое пищевое поведение.