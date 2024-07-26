Профессор Шархун развеяла миф о половом способе заражения гепатитом

Врач Шархун: заразиться гепатитом при половом контакте можно лишь в 15% случаев

Распространенным является миф, что основной путь заражения вирусным гепатитом В и С — половой, но он имеет место лишь в 15% случаев, сообщила РИАМО врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н., профессор Ольга Шархун.

«Распространенным является миф, что основной путь заражения вирусным гепатитом В и С — половой. Но половой путь имеет место лишь в 15% случаев. Основной путь заражения — парентеральный — через кровь», — сказала Шархун.

Она пояснила, что тут подразумевается введение наркотиков, медицинские процедуры, оперативные вмешательства, переливания крови, посещение стоматолога, тату-салоны, маникюрные салоны.

«Также заблуждением является то, что вирусные гепатиты В и С передаются бытовым путем — нет, это миф. Объятия, поцелуи, совместное использование посуды и даже средств личной гигиены, то есть зубные щетки, бритвы — риск инфицирования только теоретический», — рассказала профессор.

Каждый год 28 июля во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В эту дату ВОЗ рекомендует медикам всего мира проводить просветительские лекции об этом заболевании, рассказывать о последствиях, к которым оно приводит. Важную роль играют и профилактические мероприятия, например, вакцинация и диагностика.