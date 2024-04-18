Профессор МОНИКИ проконсультировал пациентов кожно-венерологического диспансера

сегодня в 18:10

Профессор кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии и врачи-дерматовенерологи из всех горокругов Подмосковья приняли участие в консилиуме с целью повышения качества оказываемой медпомощи, а также принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики и лечения кожных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Данные мероприятия являются не только диагностически важными для самого пациента, но и представляют несомненную ценность для врачей-дерматовенерологов Московской области со стороны лечебно-диагностического и образовательного процессов», — отметила главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Консультации осуществляются 1-2 раза в месяц на базе кафедры МОНИКИ по адресу: Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, стр. 8, 2 корпус, 5 этаж, 515 каб.

Дата ближайшей консультации — 29 мая 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.