сегодня в 18:38

Профессор Медведев выявил связь высокого уровня метана в кишечнике с риском рака

Профессор, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Медведев сообщил, что высокий уровень выделения метана в кишечнике связан с повышенным риском колоректального рака и другими патологиями желудочно-кишечного тракта, сообщает Газета.ru .

Профессор Олег Медведев рассказал, что между высоким уровнем выделения метана в кишечнике и развитием серьезных заболеваний, таких как избыточный вес, колоректальный рак и воспалительные процессы толстой кишки, существует прямая связь.

Метаногенность — это способность определенных микроорганизмов кишечной микробиоты вырабатывать метан. По словам эксперта, определение уровня метаногенности позволяет скорректировать рацион и снизить риск опасных состояний. Пациентам с повышенной метаногенной активностью рекомендуется ограничить продукты с простыми углеводами и крахмалом, отдавая предпочтение овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам. Такой подход помогает уменьшить газообразование и нормализовать пищеварение.

«Продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками, способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника, снижая уровень вредных микробов и улучшая общее состояние здоровья», — пояснил Медведев.

Профессор отметил, что разнообразие бактерий в кишечнике влияет на иммунитет, обмен веществ и усвоение питательных веществ. Современное питание, по его словам, негативно отражается на микробиоте, увеличивая количество патогенных бактерий и снижая долю полезных.

«Изучение индивидуального состава микробиоты открывает новые возможности для персонализированного подхода к питанию и формированию здорового образа жизни», — заключил Медведев.

