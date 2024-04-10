Если психика сильно не справляется, то это переходит в тело, и оно частично берет на себя функцию психики, и тогда может возникнуть в том числе сахарный диабет. Об этом РИАМО рассказала психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова.

«Если психика с чем-то не справляется, то происходящее переходит в аффект, а именно, в некое действие, например, крик, удар кулаком в стену, по столу и т. д. Если психика еще сильнее не справляется, то это переходит в тело, то есть тело частично берёт на себя функцию психики. И тогда может возникнуть: артериальная гипертензия, язвенные поражения, сахарный диабет, мигрени; ишемическая болезнь сердца», — сказала Парамонова.

Она отметила, что некоторых беспокоит тема влияния стресса на возникновение онкологии. Этот вопрос остается открытым.

«На сегодняшний день однозначного ответа нет. Да, дистресс приводит к снижению защитных функций организма и, как следствие, возникновению различных заболеваний, но далеко не всегда онкологических», — рассказала психолог.

Парамонова отметила, что если рассуждать на тему психосоматики, к которой иногда причисляют онкологические заболевания, то тут схема следующая. В случае эффективного функционирования психики, происходящее с человеком перерабатывается во снах и онкологии в этом списке нет.

«Человек не несет ответственность за то, что он заболел раком — вины его нет. Но он несет ответственность за намерение лечиться и заботу о себе в целом», — заключила специалист.