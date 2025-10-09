Признак депрессии: психиатр рассказал о постоянном желании спать

Врач-психиатр высшей категории Владимир Каторгин заявил, что депрессия имеет четко обозначенные критерии. К ним относятся различные изменения поведения, агрессивность и раздражительность, а также постоянная тяга ко сну, сообщает RT .

«Сразу хочу сказать, что диагноз „депрессия“ человек ставит не сам себе. Только врач-психиатр имеет право устанавливать и лечить подобные расстройства. Врач-психиатр при этом может быть и психотерапевтом», — сказал доктор.

По его словам, иногда человек в депрессии становится, наоборот, тихим и молчаливым, у него меняются пищевые привычки: он заедает свое плохое настроение и тревогу либо отказывается от еды и худеет. Иногда появляется бессонница.

По словам Каторгина, все обозначенные признаки — достаточный повод для обращения за профессиональной помощью.

В качестве первого шага, если визит к психиатру вызывает опасения, можно проконсультироваться с квалифицированным психологом. Заметив подобное состояние, специалист может рекомендовать консультацию врача, который, скорее всего, подберет подходящее медикаментозное лечение, заключил доктор.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.