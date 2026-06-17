Экстренные меры: как не потерять сознание в длинной очереди
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Чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды во время ожидания в длинной очереди, важно заранее позаботиться о нескольких простых мерах профилактики, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
«Если предстоит долгое ожидание в очереди, особенно в жаркую погоду, важно заранее позаботиться о снижении нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Прежде всего нужно поддерживать достаточный питьевой режим. Обезвоживание способствует сгущению крови и повышению частоты сердечных сокращений», — сказала Демьяновская.
Она добавила, что по возможности следует выбирать места в тени или хорошо проветриваемых помещениях. В жару рекомендуется носить одежду из дышащих тканей и головной убор, который поможет избежать перегрева.
«Если ожидание затягивается, полезно периодически менять положение тела — делать несколько шагов или выполнять легкие движения стопами и голенями. Это поможет улучшить кровообращение и уменьшить застой венозной крови в венах нижних конечностей. По согласованию с хирургом или флебологом можно пользоваться компрессионным трикотажем», — отметила врач.
Демьяновская рассказала, что людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно вовремя принимать назначенные лекарственные препараты.
«Особое внимание нужно обращать на тревожные симптомы: боль и дискомфорт в груди, выраженную одышку, слабость, головокружение, потемнение в глазах, нарушение сердечного ритма. Если самочувствие ухудшилось, нужно присесть, обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости обратиться за медицинской помощью. Такие простые меры позволят существенно снизить риск осложнений и легче перенести длительное ожидание», — разъяснила специалист.
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