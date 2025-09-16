Прививочная кампания от гриппа проходит в Мытищах

В администрации городского округа Мытищи 16 сентября прошло еженедельное оперативное совещания. Ключевой темой в этот раз стала прививочная кампания от гриппа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как подчеркнула глава округа Юлия Купецкая, «чтобы иммунитет к гриппу успел сформироваться до наступления холодов, прививку важно сделать как можно раньше». В поликлиниках доступны вакцины: «Флю-М» и «Совигрипп» — для взрослого населения и «Ультрикс Квадри» — для детского населения.

Пройти вакцинацию бесплатно можно в поликлинике по месту прикрепления после осмотра врача, а также в мобильных пунктах (с 10:00–14:00):

— 13, 20, 27 сентября в парке Мира

— 17 сентября у ТЦ «Красный кит»

— 24 сентября в МФЦ (ул. К. Маркса, 4)

Для жителей отдаленных территорий работают мобильные комплексы:

— 17 сентября — ФАП Вешки

— 18 сентября — ФАП Протасово

— 24 сентября — ФАП Вешки

Вакцинация от гриппа проводится в школах и детских садах централизованно с письменного согласия каждого родителя. Организовываются выезды на предприятия.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.