Приступы кашля и головная боль: чем опасны новогодние аромасвечи

Синтетические ароматизаторы, свечи и аэрозоли с новогодними запахами могут провоцировать раздражение дыхательных путей, заявила РИАМО врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Синтетические ароматизаторы, свечи и аэрозоли с запахом мандарина, хвои или корицы могут представлять риск для людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей. В состав таких продуктов входят летучие органические соединения, которые при распылении или нагревании от пламени свечи легко распространяются в воздухе. Эти химические вещества могут раздражать слизистые оболочки носоглотки и бронхов, вызывая не только аллергические, но и псевдоаллергические реакции», — сказала Филева.

Она добавила, что речь о реакциях, когда возникают симптомы, похожие на настоящую аллергию, но без участия иммунной системы.

«Проявляться такие состояния могут першением в горле, приступами сухого кашля, головной болью, заложенностью носа, слезотечением. У астматиков подобные ароматы могут спровоцировать бронхоспазмы и обострения. Особенно опасны дешевые продукты неизвестного производства с интенсивным и стойким запахом», — рассказала врач.

Филева отметила, что ароматизаторы, свечи и аэрозоли не несут угрозы для большинства здоровых людей при кратковременном контакте. Однако даже у них длительное нахождение в помещении с высокой концентрацией ароматических веществ может вызывать дискомфорт и раздражение слизистых оболочек.

