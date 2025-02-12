Приемы узких специалистов пройдут в Саввинской Слободе Одинцовского округа

В офисе врача общей практики в Саввинской Слободе Одинцовского округа в феврале прием будут вести узкие специалисты. Это позволит повысить качество оказания специализированной медицинской помощи жителям села. Пациенты смогут попасть к эндокринологу и акушеру-гинекологу, сообщает пресс-служба администрации округа.

График приема:

17 февраля, врач-эндокринолог А. С. Астафьева;

26 февраля, врач акушер-гинеколог Е. В. Орачева.

Медики будут вести приемы с 9:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Адрес офиса врача общей практики: Московская область, Одинцовский округ, с. Саввинская Слобода, ул. Лесная, д. 3, здание ВОП.

Найти актуальную информацию о режиме работы отделений, условиях предоставления медицинской помощи, а также задать интересующие вопросы и получить консультации специалистов вы можете в группе ВКонтакте ГБУЗ МО «Одинцовская ОБ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.