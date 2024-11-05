При болезни или из-за пробки: почему может закладывать уши

Существует несколько причин, почему закладывает уши: во время болезни, после купания, из-за серной пробки или после самолета или лифта, сообщает Общественная Служба Новостей .

Если такое явление наблюдается при респираторной вирусной или другой инфекциях, то лучше всего обратиться к врачу. Доктор пропишет промывания или антибиотики, а также капли в нос и спреи для горла.

Серную пробку может определить только отоларинголог. Во время приема он осмотрит уши специальным прибором — отоскопом. Если пробка действительно есть, специалист медицинским раствором промоет слуховой проход.

Когда ухо закладывает после купания в бассейне, душе или открытом водоеме, это значит, что в ушной проход просто попала вода. В этом нет ничего страшного, вода со временем вытечет сама или просто высохнет.

В случае если уши закладывает после самолета или в лифте, ситуация связана со сменой давления в этих местах. Тогда советуют сосать леденец или жевать жвачку.