Порядка 60 тыс человек посетили портал «Паллиативная помощь» Подмосковья

В Московской области работает интернет-портал « Паллиативная помощь », где собрана информация об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем развивать паллиативную помощь в регионе. Так, в Московской области работает координационный центр, горячая линия, открываются школы паллиативного пациента. Портал о паллиативной помощи заработал в начале 2023 года. За это время его посетили почти 60 тыс. человек, а самыми популярными разделами стали «Получение паллиативного статуса» и «Паллиативная помощь детям», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Московской области работает координационный центр с многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.