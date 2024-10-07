Порядка 1,5 тыс беременных наблюдаются в перинатальном центре Видного

Около 1 500 будущих мам стоят на сегодняшний день на учете у специалистов Видновского перинатального центра. Ежегодно роды в Ленинском округе выбирают порядка 6 тысяч женщин. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Наши акушеры-гинекологи проводят консультации и ведут будущих мам всю беременность. Кроме того, пациентки вместе с мужьями занимаются в школах подготовки к родам, слушают лекции по питанию во время беременности и в период грудного вскармливания. Многие женщины возвращаются к нам на вторые и последующие роды», — приводятся в сообщении слова главного врача Видновского перинатального центра Тамары Белоусовой.

Уточняется, что большая часть беременных женщин Ленинского округа наблюдается в Видном. Также филиал женской консультации работает в ЖК «Пригород Лесное».

С начала 2024 года в Ленинском округе родились уже почти 4 800 малышей. До конца года ожидается еще 1 200 мальчишек и девчонок. А за все время работы учреждения с 1986 года здесь появились на свет свыше 130 тысяч детей.

Перинатальный центр в Видном обслуживает жительниц не только Ленинского, но и других округов Подмосковья. Кроме того, беременные с акушерскими патологиями, на которых специализируются врачи учреждения, приезжают сюда из других регионов страны.

Ранее сообщалось, что с 2023 года в России отмечается День беременных. Он проходит два раза в год — 7 апреля и 7 октября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.