Пора завязывать: россияне находятся в лидерах по поеданию майонеза

Россия является страной с самым высоким потреблением майонеза на душу населения, где в среднем съедают до 5,6-5,8 кг в год, что связано с культурой новогодних салатов и его питательностью для рабочего класса, уступая лишь США по общему объему, но опережая по потреблению на человека. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Несомненно, майонез стал одним из „атрибутов“ российских ингридиентов и прекрасно вжился в часть советской кухни, особенно в праздничные дни, когда блюда должны были быть питательны и калорийны. И все это традиционно перешло „по наследству“ в российскую кухню», — отметил Маликов.

При приготовлении традиционных новогодних блюд — оливье, селедка под шубой из-за использования майонеза повышается калорийность блюда. В заправке содержатся высокая доля жиров и трансжиров, что пагубно влияет на уровень холестерина.

«Избыточное употребление в пищу новогодних салатов с майонезом может негативно повлиять на здоровье: печень, поджелудочную железу, миклофлору кишечника, вызвать аллергические реакции, ведь одним из ингридиентов майонеза являются яйца», — добавил эксперт.

Он рекомендует заменить майонез натуральным или греческим йогуртом.

«Натуральные йогурты могут стать хорошим сочетанием с овощными салатами, а мясные салаты, лучше, конечно заправлять сметаной 15% или 20% жирности. К тому же, можно сделать самим соус к салату из творожного сыра», — посоветовал Маликов.

Он также посоветовал заправлять блюда натуральным тыквенным или оливковым маслом.

