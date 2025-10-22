Появление заикания у взрослого: в чем могут быть причины

Если заикание появляется внезапно во взрослом возрасте, это может указывать на серьезные неврологические нарушения — от инсульта и опухолей до нейродегенеративных заболеваний, рассказала РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«В большинстве случаев заикание появляется в детстве — в возрасте от 2 до 5 лет. Но в некоторых случаях оно может возникнуть и во взрослом возрасте. Среди основных причин заикания — повреждение головного мозга, связанное с инсультом, черепно-мозговой травмой, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, опухолями головного мозга, нейроинфекциями, например, менингитом, энцефалитом», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что стресс или эмоциональное потрясение, например, смерть близкого человека, серьезная авария, насилие способны привести к психогенному заиканию. Еще причиной нарушения речи может стать шизофрения и другие психические расстройства.

«В редких случаях спровоцировать заикание может прием лекарственных препаратов — антидепрессантов, нейролептиков, противосудорожных, операции на головном мозге, нарушения обмена веществ. Важно отметить, что заикание у взрослых нередко сопровождается другими неврологическими симптомами, такими как слабость в конечностях, нарушение координации, изменения в мышлении и поведении», — отметила невролог.

Демьяновская пояснила, что это может указывать на очаговое поражение головного мозга или нейродегенеративное заболевание. Поэтому, если заикание появилось во взрослом возрасте, нужно как можно скорее обратиться к неврологу или психотерапевту, чтобы разобраться в причинах такого явления.

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. В мире заикается каждый сотый человек. Сегодня 1% от населения Земли — это 82 миллиона — существенная цифра. В этот день проводятся конференции, встречи, семинары и социальные мероприятия, посвященные этой проблеме.

