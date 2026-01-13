Подтяжка без подтяжки: чем опасны нити и когда лучше выбрать другой путь

Инъекции и нити сегодня продаются как быстрый способ стереть с лица усталость и возраст за один визит. Но чем проще звучит обещание, тем выше риск разочарования. Дерматолог, косметолог Юрий Молокаев в беседе с РИАМО объяснил, почему нити часто становятся проблемой, почему ранний ботокс — так себе профилактика и какие более разумные альтернативы есть у пациента.

Он подчеркнул, что индустрия эстетики любит простые формулы: сделайте укол и станете моложе. Медицина устроена иначе: она про прогноз, ограничения и побочные эффекты.

«Косметология — это не про вечную молодость, а про управляемое улучшение. Когда человеку обещают результат как в рекламе и без рисков, это уже не врачебный разговор, а продажа мечты», — сказал Молокаев.

Ботокс

По словам эксперта, с ботоксом история особенно показательная. Препарат хорошо работает там, где проблема — активная мимика и заломы от движения мышц. Но делать его на всякий случай — сомнительная стратегия. Во-первых, в 18–22 года у многих нет стойких мимических морщин в покое, а значит, лечить нечего. Во-вторых, при регулярных инъекциях без показаний легко получить замороженное лицо, нарушенную привычную мимику и психологическую зависимость от процедуры.

«Профилактика начинается не с ботокса, а с привычек: солнцезащита, сон, контроль воспаления кожи. Ботулотоксин имеет смысл после 35-40 лет, когда есть выраженная мимическая активность и морщины уже фиксируются. А слишком раннее прибегание к ботоксу заканчивается тем, что со временем он перестает помогать и пациенты остаются один на один с морщинами», — отмечает эксперт.

В зарубежных профессиональных обсуждениях также подчеркивают, что ранний старт не гарантирует жизни без морщин: старение кожи связано не только с мимикой, но и с фотоповреждением и истончением тканей.

Филлеры

Филлеры — отдельная зона ответственности. В умелых руках они помогают восстановить утраченные объемы, смягчить носогубные складки, скорректировать асимметрию. Но это инвазивная процедура с редкими, но потенциально тяжелыми осложнениями. В клинических рекомендациях по безопасности филлеров отдельно описывается сосудистая окклюзия: когда препарат попадает в сосуд или сдавливает его, может развиться ишемия тканей, а в крайне редких случаях — нарушения зрения.

«Пациент имеет право знать не только про то, как красиво все будет после процедуры, но и про план действий на случай осложнений. Нормальная клиника умеет распознавать сосудистые риски и понимает, что делать, если ситуация пошла не так», — подчеркивает Молокаев.

Нити

Но самый жесткий разговор про нити. На рынке их часто продвигают как подтяжку лица без операции. На практике же эффект у многих ограничен по времени, а список возможных проблем шире, чем ожидают пациенты: неровности и стяжки кожи, асимметрия, миграция нити, ее контурирование, воспаление и даже выход нити наружу. Эти осложнения описаны в обзорах и клинических разборах по тредлифтингу, включая случаи инфекции и экструзии.

«Нити — это компромисс, который продают как универсальное решение. Но лицо — не ткань на пуговицах. Там сосуды, нервы, подвижные слои. Когда пациенту обещают подтяжку без подтяжки, чаще всего ему просто не договаривают о цене ошибки», — говорит эксперт.

По его словам, особенно рискованны нити у людей с тонкой кожей, выраженной пастозностью, склонностью к отекам и при попытке заменить ими хирургическое решение при явном птозе.

Альтернатива

Альтернативы быстрому омоложению есть. Если задача — качество кожи, то это обычно не одна процедура, а сочетание ухода и курсовых методов. В базу входят солнцезащита круглый год, средства с ретиноидами и антиоксидантами по переносимости, лечение воспаления при акне и розацеа, восстановление кожного барьера. Если нужен аппаратный вклад, врач может рассмотреть методы с накопительным эффектом (лазерные и световые технологии, радиочастотные процедуры, микронидлинг) в зависимости от показаний и сезона. А если проблема — выраженный птоз и избыток тканей, честный ответ иногда звучит так: косметология даст умеренное улучшение, а радикальный результат — это уже зона пластической хирургии.

Ботокс, филлеры и особенно нити — не услуги красоты, а медицинские вмешательства с ограничениями и рисками. Чем спокойнее и трезвее звучит консультация, тем ближе она к медицине. А если обещают минус 10 лет за час, скорее всего, начинается индустрия обещаний, заключил Молокаев.

