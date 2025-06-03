Подростков с 13 лет будут тестировать на наркотики с согласия родителей

Минздрав утвердил новый порядок проведения медосмотров, который вступит в силу 1 сентября

Проверки коснутся учащихся с 13 лет, но с важной оговоркой: для детей до 15 лет потребуется письменное согласие родителей, тогда как старшеклассники будут самостоятельно принимать решение о прохождении теста.

«Медосмотр проводится только на основании поименных списков обучающихся с обязательным получением информированного добровольного согласия», — поясняется в документе.

Процедура включает четыре ключевых этапа: беседу с наркологом, предварительный анализ мочи, подтверждающее исследование при положительном результате и разъяснение итогов. Особое внимание уделяется выявлению широкого спектра веществ — от опиатов и каннабиноидов до амфетаминов и кокаина. При обнаружении следов запрещенных веществ врач направит подростка в специализированный центр, но только с согласия родителей или самого ученика.

Важный аспект новых правил — возможность отказа от прохождения теста как для родителей, так и для самих школьников. О предстоящих проверках семьи будут информировать заранее на родительских собраниях. Эксперты подчеркивают, что такая система направлена не на «охоту за наркоманами», а на раннюю профилактику и помощь тем, кто только начинает пробовать запрещенные вещества.