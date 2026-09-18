Подольская больница проведет диспансеризацию 19 сентября

Жители Подольска 19 сентября смогут без записи пройти диспансеризацию в поликлинических отделениях Подольской областной клинической больницы и вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единый день диспансеризации пройдет 19 сентября с 08:00 до 12:00 во всех поликлинических отделениях Подольской областной клинической больницы, кроме поликлиники по адресу Бородинская улица, 22. Предварительная запись не нужна: необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Участники пройдут анкетирование, измерение роста, веса и объема талии, расчет индекса массы тела, проверку артериального и внутриглазного давления. Первый этап включает анализы крови и кала на скрытую кровь, флюорографию и ЭКГ. При выявлении проблем пациентов направят на дополнительные исследования и при необходимости запишут к профильным специалистам. Врачи рекомендуют приходить натощак.

Также в поликлиниках можно будет сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции вакцинами «Флю-М» и «Превенар».

«Иммунизация необходима людям призывного и старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, медработникам, педагогам и работникам социальной сферы. Мы советуем всем вакцинироваться в октябре: с начала ноября ожидается рост количества вирусных заболеваний, а для формирования иммунитета нужно время», — рассказала медицинская сестра терапевтического отделения обособленного структурного подразделения № 6 Подольской больницы Светлана Энгель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.