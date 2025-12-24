Подойти к приготовлению осознанно: как сделать новогодние салаты полезнее

Оливье, селедка под шубой и мимоза уже много лет остаются неизменными атрибутами праздничного стола и прочно ассоциируются с домашними традициями. Однако их довольно сложно назвать полезными. О том, как это сделать, РИАМО сообщила врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Как подчеркнула врач, любой салат может быть как полезным, так и потенциально вредным — решающую роль играют состав и технология приготовления.

«Овощи, входящие в состав таких салатов, являются источником витаминов и пищевых волокон. Однако майонез, который чаще всего используют в качестве заправки, способен свести эту пользу к минимуму. Рыба в сельди под шубой и мимозе — хороший источник белка и омега-3 жирных кислот, но чрезмерно соленая рыба или консервы низкого качества могут изменить эффект в худшую сторону. Яйца, присутствующие во всех трех салатах, ценны по содержанию белка и витаминов, однако при избытке могут способствовать повышению уровня холестерина», — пояснила Михалева.

По ее словам, картофель, морковь и свекла, которые служат основой этих блюд, богаты углеводами и клетчаткой. При умеренном употреблении они полезны, но в больших количествах способны вызывать резкие скачки уровня сахара в крови.

«На самом деле не существует однозначно вредных салатов. Все зависит от того, как именно они приготовлены и в каких объемах их едят. Оливье может быть вполне сбалансированным блюдом, если выбрать нежирное мясо, увеличить долю овощей и заменить майонез йогуртом. Сельдь под шубой станет более легкой, если сократить количество соуса и использовать не слишком соленую рыбу. Мимоза может стать хорошим источником белка при правильном выборе консервов и разумном количестве яиц», — подчеркнула эндокринолог.

Главное — соблюдать меру и не злоупотреблять. Любой из этих салатов может вписаться в здоровый рацион, если подходить к их приготовлению осознанно.

Чтобы сделать праздничные блюда более полезными, врач дала несколько рекомендаций: заменить майонез йогуртом или оливковым маслом, добавлять больше свежих овощей, выбирать нежирные виды мяса или рыбы, сокращать количество соли и использовать зелень, богатую витаминами и минералами.

