Подмосковный профсоюз здравоохранения принял делегацию из Нижнего Новгорода

Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ приняла делегацию из Нижнего Новгорода. Среди приоритетных направлений, которым будет уделено особое внимание во время обсуждений — оплата и охрана труда, юридическая помощь, организационная, молодежная и информационная работа, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы очень рады приветствовать наших коллег из Нижнего Новгорода в Подмосковье. Они пробудут у нас два дня. Уверена, что за это время мы не только обменяемся практическим опытом, но и откроем для себя много нового. Сегодня мы рассказали коллегам о деятельности Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения и организовали встречу с нашими специалистами по направлениям. Завтра посетим одну из флагманских первичных профсоюзных организаций нашей области и плотнее погрузимся в работу на местах», — рассказала зампредседателя Обкома Татьяна Веселова.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.