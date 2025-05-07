Подмосковный нарколог рассказал, почему в День Победы стоит отказаться от алкоголя

Накануне великого праздника — 80-летия Победы в Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, почему важно провести этот праздник без спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В обществе до сих пор есть традиция отмечать праздники непременно с алкоголем на столе, а еще дарить алкоголь мужчинам. В случае такого алкогольного поздравления ветеранов, детей войны, которым уже очень много лет, можно нанести серьезный вред пожилому человеку, организм которого может отреагировать на алкоголь негативно», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист призвал не только отказаться от алкоголя в этот день, но и сделать это новой традицией в своей семье. Ведь общаться, праздновать важные даты и поздравлять близких можно и без спиртных напитков на столе. А главное, что этот пример видят дети, формируя свои привычки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.