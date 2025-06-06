Подмосковный нарколог рассказал, почему курящие подростки чаще болеют

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, как популярные у молодежи вейпы портят их здоровье. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если раньше наша профилактическая работа строилась вокруг курения обычных сигарет, то сейчас мы делаем упор на электронные гаджеты по доставке никотина. К сожалению, в молодежной среде до сих пор существует миф о том, что обычное курение вреднее. Однако это не так. Во-первых, молодой некрепкий организм не имеет столько ресурсов, чтобы справиться с токсичным воздействием электронных сигарет. Во-вторых, их курение подтачивает иммунитет, и ребенок начинает больше болеть вирусными инфекциями, появляется кашель, боли в груди, иногда одышка. Кроме этого, курение вейпов может вызвать аллергические реакции, и даже отравление никотином — ведь их часто курят чаще, чем обычные сигареты», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что курение вейпов и электронных систем доставки никотина замедляет работу мозга, и подросток становится рассеянным, появляется усталость, нарушения сна, перепады настроения. Чтобы избежать неприятных последствий, родителям рекомендуют в первую очередь показывать своим примером, что здоровый образ жизни и курение — вещи несовместимые.

Со 2 по 8 июня проходит Неделя сохранения детского здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.