Подмосковный нарколог рассказал, какими хобби можно заменить алкоголь

Сегодня, 11 сентября, отмечается Всероссийский день трезвости. Главный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о полезных привычках, которые помогут сохранить трезвый образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Известно, что безопасной дозы алкоголя не существует. Но если тяжело сразу отказаться от вредной привычки, установите реальную цель: снизьте частоту и объем употребления, например, не более 1-2 порций алкоголя в неделю. Постепенно замените его на альтернативные напитки без содержания спирта: воду с лимоном, чай, кофе. Введите в жизнь хобби, которым можете посвятить свободное время, например, спорт, баня, рыбалка, закаливание, танцы», — рассказал Виталий Холдин.

Специалист также отметил, что снизить тягу к алкогольным напиткам помогает физическая активность — прогулки, зарядка, бег. Также можно ввести в привычку отвлекающие техники: дыхательные упражнения, медитация, хобби. Большую роль играет окружение. На период отказа от алкоголя можно обратиться за поддержкой к близким, которые придерживаются трезвого образа жизни.

Если вы понимаете, что самостоятельно справиться с алкогольной зависимостью не получается, обратитесь за помощью в Московский областной клинический наркологический диспансер. Чем раньше вы начнете лечение, тем быстрее избавитесь от вредной привычки.

Сейчас проходит неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости.

