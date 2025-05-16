Подмосковный нарколог рассказал, как курение влияет на артериальное давление

Многие наивно полагают, что повышенное артериальное давление свойственно людям исключительно старшего возраста, но это заблуждение. О том, какие факторы влияют на повышение артериального давления, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Как правило, молодые люди увлечены всем, чем угодно, кроме своего здоровья. Конечно, их можно понять — учеба, экзамены, сессии, поиски работы, одним словом, становление в обществе и социуме требует больших усилий. Однако такой современный ритм жизни может негативно повлиять на состояние здоровья. Большое количество кофеина, энергетики, недосып, стрессы — все это способствует повышению артериального давления. Одним из серьезных факторов риска является курение. Причем как обычные сигареты, так и электронные гаджеты наносят одинаковый вред. Попадая в кровь, никотин сужает кровеносные сосуды, повышая тем самым артериальное давление», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что курение при высоком артериальном давлении повышает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы в десятки раз. Поэтому следовать принципам здорового образа жизни необходимо в любом возрасте.

Сейчас проходит Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.