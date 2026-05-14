Подмосковные врачи удалили у подростка 17 магнитных шариков

Подростка с болями в животе госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства, где врачи обнаружили и извлекли из его организма 17 магнитных шариков. Операция прошла без осложнений, мальчик уже выписан домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подросток поступил в детское хирургическое отделение МОЦОМД с жалобами на боли в животе. Рентген показал 17 магнитных шариков диаметром 15 мм в брюшной полости.

В ходе гастроскопии врачи удалили два шарика из желудка. При лапароскопии точно определить расположение остальных предметов не удалось, поэтому после отведения спаек специалисты выполнили лапаротомию — разрез передней брюшной стенки для доступа к органам.

«Это помогло обнаружить еще 15 магнитных шариков, которые были в куполе слепой кишки, в устье аппендикса. Аппендикс был отсечен, и через образовавшееся отверстие шарики были извлечены из просвета кишечника. Дефект был ушит с помощью линейного сшивающего аппарата», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится под наблюдением педиатра по месту жительства.

Медики напомнили, что проглоченные магниты могут вызвать некроз тканей кишечника, перитонит и другие опасные для жизни состояния. При подозрении на проглатывание инородного предмета необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.