Подмосковная скорая начала сотрудничать с центром скорой помощи Узбекистана

В Узбекистане в рамках Первого Республиканского конгресса работников скорой медицинской помощи с международным участием главврач ГБУ Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» министерства здравоохранения Московской области Константин Маслов и директор Республиканского центра скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Республики Узбекистан Абдувоитжон Гафуров подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В этом очень важном дипломатическом документе определены основные направления развития сотрудничества в области медицинской образовательной деятельности, научных исследований и обмена опытом в области здравоохранения. Мы будем развивать совместные научные проекты, участвовать в национальных и международных конкурсах, программах и фондах», — поделился новостью главный врач скорой помощи Подмосковья Константин Маслов.

Представители Московской областной станции скорой медицинской помощи в составе российской делегации принимают участие в международном конгрессе работников экстренной медицины, проходящем в эти дни в Узбекистане. Кроме страны-хозяйки и России в форуме принимают участие делегаты еще из девяти стран Азии и Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.