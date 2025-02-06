Подавленность и тревожность: токсиколог рассказал о связи кишечника и психики

Врач Кутушов: сегодня наука уделяет много внимания связи психики и кишечника

Врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что современная наука активно занимается вопросом взаимосвязи между состоянием кишечной микробиоты и психическим благополучием человека, сообщает «МИР 24».

«Эта область исследований, получившая название „ось кишечник-мозг“, раскрывает поразительные механизмы взаимодействия между этими двумя, на первый взгляд, независимыми системами», — отметил доктор.

Иногда дисбаланс кишечной микробиоты может повлечь развитие воспаления и нарушение целостности кишечного барьера, это, в свою очередь, приводит к проблемам работы серотонина и дофамина. Человек ощущает их как подавленность и тревожность, добавил врач.

По данным научных исследований, пациенты, страдающие тревожными расстройствами и депрессией, часто также жалуются на проблемы с кишечником. С другой стороны, на психику однозначно влияет и ряд других факторов — предрасположенность, образ жизни и уровень эмоционального напряжения.