Почти 750 женщин прошли маммографию в Подмосковье с начала года

Около 750 жительниц Подмосковья старше 40 лет с начала 2026 года прошли маммографию по самозаписи, у 58 из них выявили отклонения и направили на дополнительное обследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жительницы Московской области старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию. Исследование считается золотым стандартом диагностики онкологических заболеваний молочных желез и позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда она хорошо поддается лечению.

«Маммография — золотой стандарт в диагностике онкологических заболеваний молочных желез. Важно, что при выявлении на ранней стадии болезнь хорошо поддается лечению. С начала года в Подмосковье почти 750 женщин прошли маммографию, записавшись на исследование самостоятельно. У 58 из них были выявлены отклонения, они были направлены на дополнительное обследование», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для самостоятельной записи необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному минздраву, и пройти предыдущее исследование более двух лет назад. Записаться можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.