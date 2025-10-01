Почти 70 новых рентгеноаппаратов на сумму 1,6 млрд руб заработали в Подмосковье

«Продолжаем закупать тяжелую медицинскую технику в медорганизации Подмосковья. Всего с начала года было закуплено 68 новых рентген-аппаратов на сумму более 1,6 млрд рублей, в том числе сегодня начал работу новый рентген-аппарат в Московском областном противотуберкулезном диспансере. На его закупку было направлено 16,7 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.