Почти 52 тыс человек стали донорами в Подмосковье с начала года

Донорами крови и ее компонентов в Подмосковье с начала 2026 года стали почти 52 тыс. человек — почти на 2,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье с начала года донорами крови и ее компонентов стали почти 52 тыс. человек. Сдать кровь можно в Московском областном центре крови, его филиалах и отделениях переливания крови при больницах, а также во время регулярных выездных акций.

«Благодаря активному участию жителей медицинские организации региона не испытывают недостатка в донорской крови и ее компонентах. С начала года донорами стали почти 52 тыс. человек — почти на 2,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать кровь может любой здоровый человек старше 18 лет. Информация о донорстве, противопоказаниях и графике работы учреждений службы крови размещена на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.